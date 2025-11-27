«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Барысом»

В состав юлаевцев вернулся Ян, он сыграл во втором звене вместе с Пименовым и Ремпалом. Несмотря на усиление, матч уфимцы начали неудачно, с ходу пропустив две шайбы. Многие тренеры говорят, что продолжительные паузы между встречами снижают тонус команды, и «Салават Юлаев» здесь, похоже, не стал исключением.

Во всяком случае, голы на старте встречи уфимцы пропустили, элементарно не успевая вернуться в оборону и перекрыть сопернику путь к шайбе на собственном «пятачке».

После того, как хозяева реализовали первое же удаление в стане соперника, казалось, что хозяева наконец-то нашли свою игру. Но и хоккеисты «Барыса» доказали, что разыгрывать большинство они умеют. В итоге гости снова оторвались на две шайбы и уже могли подумывать о победе в этом поединке. Благо встреча приблизилась уже почти к своему экватору.

Но юлаевцы удивили, наверное, не только болельщиков, но и сами себя, реализовав и второе нарушение правил у «Барыса». А затем и третье, наконец-то сравняв счет.

Заключительный отрезок матча можно смело назвать открытым хоккеем, где каждая из команд не старалась поймать соперника на ошибке, а стремилась доказать, что именно она сегодня - сильнейшая. Аргументы уфимцов оказались безоговорочно лучше. Особенно показательным был второй гол Ремпала, ставший своего рода визитной карточкой «СЮ» в этот вечер. Шелдон сначала бросил справа, потом увел отскочившую от голкипера шайбу за ворота и сам же, по бобровски, вогнал ее уже впритык к противоположной штанге.

Отставая от соперника на два гола, уфимцы блеснули не только мастерством, но и отметились незаурядным характером. Хотя и раньше в волевых качествах юлаевской команде было не занимать, но не всегда это завершалось победным итоговым результатом. В этот раз звезды, что называется, сошлись.

«Салават Юлаев» - «Барыс» (Астана) – 7:4 (1:2, 2:1, 4:1). Шайбы: 0:1 – Уиллман (Томпсон, Логвин, 11.22), 0:2 – Веккьоне (Бреус, Королев,. 13.02), 1:2 – Броссо (Ремпал, Жаровский, 17.02, бол.), 1:3 – Уолш (Веккьоне, Симонов, 27.04, бол.), 2:3 – Ремпал (Стюарт, Родуолд, 29.00, бол.), 3:3 – Родуолд (Ремпал, Стюарт, 33.18, б.бол.), 4:3 – Хохлачев (Стюарт,. Родуолд, 40.33), 4:4 – Уиллман (Логвин, 43.40), 5:4 – Ремпал (Пименов, 44.56), 6:4 – Пименов ( Сучков, 57.19), 7:4 – Броссо (58.11, п.в.).

Фото: скриншот трансляции.