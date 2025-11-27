-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
27 Ноября , 22:52

Башкирия во второй раз сталa обладателем Национальной спортивной премии

Как рассказал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, республика второй раз стала обладателем Национальной спортивной премии  как лучший регион по развитию спорта.

Башкирия во второй раз сталa обладателем Национальной спортивной премии
Башкирия во второй раз сталa обладателем Национальной спортивной премии

«Эта высокая награда – итог большой, системной работы всей республики: нашей управленческой команды, спортсменов – легендарных, именитых и только начинающих заниматься спортом, тренеров, методистов, учителей физкультуры, строителей, которые помогают возводить новые объекты. И конечно, жителей Башкортостана, которые любят спорт и передают эту любовь своим детям», - написал Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что благодарит каждого, кто имеет отношение к этой общей победе. В том числе он сказал «спасибо» и федеральным коллегам из правительства и Минспорта России за поддержку.

«А еще эта награда – хороший стимул для того, чтобы продолжать двигаться вперед. Развивать инфраструктуру для занятий профессиональным и любительским спортом, уделять внимание паралимпийцам и адаптивному спорту, создавать самые лучшие условия для наших детей», - подчеркнул Радий Хабиров.

С достижением Башкирию поздравил и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков: «Сегодня все главные мероприятия по паралимпийским видам спорта мы проводим у вас в республике. Не случайно один из лучших «Кубков защитников Отечества» был именно у вас».

Фото: скриншот с соцсетей Радия Хабирова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru