Башкирия во второй раз сталa обладателем Национальной спортивной премии

«Эта высокая награда – итог большой, системной работы всей республики: нашей управленческой команды, спортсменов – легендарных, именитых и только начинающих заниматься спортом, тренеров, методистов, учителей физкультуры, строителей, которые помогают возводить новые объекты. И конечно, жителей Башкортостана, которые любят спорт и передают эту любовь своим детям», - написал Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что благодарит каждого, кто имеет отношение к этой общей победе. В том числе он сказал «спасибо» и федеральным коллегам из правительства и Минспорта России за поддержку.

«А еще эта награда – хороший стимул для того, чтобы продолжать двигаться вперед. Развивать инфраструктуру для занятий профессиональным и любительским спортом, уделять внимание паралимпийцам и адаптивному спорту, создавать самые лучшие условия для наших детей», - подчеркнул Радий Хабиров.

С достижением Башкирию поздравил и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков: «Сегодня все главные мероприятия по паралимпийским видам спорта мы проводим у вас в республике. Не случайно один из лучших «Кубков защитников Отечества» был именно у вас».

