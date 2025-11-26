-16 °С
26 Ноября , 16:54

В ФК «Уфа» расторгли контракты с двумя игроками и начальником команды

В уфимском футбольном клубе «Уфа» произошли кадровые изменения, сообщила пресс-служба команды.

Так, футбольный клуб «Уфа» по обоюдному согласию сторон расторг трудовой контракт с начальником команды Артемом Самородовым. Вместо него назначен Владислав Филиппов.

Покинули «Уфу» и два футболиста. Расторгнут контракт с защитником Виктором Гараевым, который перешел в команду в июле 2024 года из новороссийского «Черноморца» и сыграл 14 матчей.

Также по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Ильей Карпуком. Он появился в клубе летом этого года из московского «Велеса», сыграл за «Уфу» 13 матчей и забил 2 гола.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
