-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
25 Ноября , 17:12

Андрей Назаров поздравил ХК «Салават Юлаев» с днём рождения

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в соцсетях поздравил юлаевский клуб с днем рождения.

Андрей Назаров поздравил ХК «Салават Юлаев» с днём рождения
Андрей Назаров поздравил ХК «Салават Юлаев» с днём рождения

Андрей Назаров напомнил, что команда зарегистрировалась 25 ноября 1961 года, свою первую игру в крытом Дворце Спорта на улице Зорге провела в далеком 1967 году, а сейчас она - символ республики, и уже много лет собирает тысячи болельщиков на трибунах.

«Клуб прошел огромный путь: от открытых коробок шестидесятых до современных арен и международных побед. Но главное осталось неизменным - характер, дух соперничества и невероятная сила болельщиков. За эти годы «Салават Юлаев» подарил нам чемпионские сезоны, Кубок Гагарина, десятки ярких побед уже в КХЛ и сотни незабываемых матчей. Это уже часть истории республики, наш общий спортивный бренд», - подчеркнул премьер-министр.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru