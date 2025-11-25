Андрей Назаров поздравил ХК «Салават Юлаев» с днём рождения

Андрей Назаров напомнил, что команда зарегистрировалась 25 ноября 1961 года, свою первую игру в крытом Дворце Спорта на улице Зорге провела в далеком 1967 году, а сейчас она - символ республики, и уже много лет собирает тысячи болельщиков на трибунах.

«Клуб прошел огромный путь: от открытых коробок шестидесятых до современных арен и международных побед. Но главное осталось неизменным - характер, дух соперничества и невероятная сила болельщиков. За эти годы «Салават Юлаев» подарил нам чемпионские сезоны, Кубок Гагарина, десятки ярких побед уже в КХЛ и сотни незабываемых матчей. Это уже часть истории республики, наш общий спортивный бренд», - подчеркнул премьер-министр.

Фото: соцсети Андрея Назарова.