«Торос» вышел вперед в серии плей-офф с «Соколом»

В первой половине матча нетекамцы оказались чуть точнее в завершении атак и смогли забросить две безответные шайбы. Однако еще во втором периоде гости разрыв сократили, а в начале третьего сравняли результат. Однако хозяева нашли в себе силы увеличить давление на ворота соперника и в упорной борьбе все-таки оставить победу за собой. «Торос» мог выиграть еще убедительнее, но хоккеисты этой команды во втором периоде два раза получали право на буллит, но не смогли ни разу его реализовать. Справедливости ради надо отметить, что один раз неудачно исполнили штрафной бросок и гости, было это в первом отрезке поединка.

- Провели неплохой матч, много играли в атаке, но было и много ненужных удалений. Над этим работаем, разговариваем с ребятами, надо их исключать. Парни старались, бились, сделали еще один шаг к своей цели, - сказал по окончании матча и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

«Торос» - «Сокол» (Красноярск) - 4:3 (1:0, 1:1, 2:2). Голы: 1:0 – Каменев (Аймурзин, Скориков, 16.12, бол.), 2:0 – Шаповаленко (29.57), 2:1 – Цыбин (Гиздатуллин, 32.54), 2:2 – Князев (Тарасов, Минеев, 41.16, бол.), 3:2 – Черный (Каменев, Мясищев, 42.54), 3:3 – Коротких (Белов, Цыбин, 45.37), 4:3 – Шаповаленко (Цулыгин, Асылаев, 54.44).