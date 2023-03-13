«Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Хмелевским

Хмелевский стал самым результативным форвардом юлаевского клуба по итогам сезона. На его счету 26 шайб и 22 голевые передачи. Лучшие показатели у этого нападающего и по итогам плей-офф: 4+1. Напомним. Что Хмелевский занимает одну из легионерских вакансий в команде. Новое соглашение с нимрассчитано на один сезон.

– Мне было приятно играть за «Салават Юлаев». У нас хороший коллектив, настоящая команда. Я увидел, что КХЛ – отличная лига, для меня переход в Уфу стал шагом в карьере. Рад, что оказался здесь. Я прибавил, как игрок, мне понравилось все: партнеры, организация, клуб, - сказал после подписания контракта Хмелевский.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».