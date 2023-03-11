В Уфе ВК "Урал" проиграл московскому "Динамо"

Похоже, уфимцы и сами не верили в безоговорочную победу дома, решив поберечь силы в оставшемся отрезке регулярки. Иначе чем можно объяснить решение наставника темно-синих Антона Малышева оставить вне игры доигровщика Егора Феоктистова и диагонального Романа Поталюка. Капитанскую повязку на этот матч надел связующий уфимцев Максимилиано Каванна.

Константин Брянский выставил боевой состав, и все равно первая партия осталась за «Уралом» - 28:26. Затем ошибок, прежде всего на подачах, а после – и в приеме стало больше. И «Динамо» неумолимо забрало подряд три сета 17:25, 22:25, 22:25. Зато Антон Малышев смог задействовать в игре практически всех игроков клуба настолько, сколько за весь сезон не играли, например, ни доигровщик Даниил Харитонов, ни блокирующий Иван Демаков.

Шансы все-таки оставить на своем поле одно очко у «Урала», признаемся, были. Но ушли с площадки, по-видимому, из-за травм центральный Саамойленко, потом – доигровщик Эсфандиар и команде не хватило задора взять четвертый по счету сет.

В 28 туре суперлиги 15 марта ВК «Урал» поедет в гости к новосибирскому «Локомотиву» - уфимцам, начиная с предыдущей игры с ВК «Белогорье», предстоит завершить регулярку встречами с лидерами чемпионата.

Фото Александр ДАНИЛОВ.