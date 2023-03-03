ВК «Урал» всухую обыграл «Нову» в Новокуйбышевске

Уфимцы уверенно взяли игру на выезде, испытав трудности разве что в первой партии, когда в стартовом составе Антон Малышев не выпустил на площадку доигровщика Эсфандиара. Тем не менее первая партия осталась за гостями 20:25.

Второй сет «Урал» уже не экспериментировал особенно и ушел в отрыв в первой трети партии – 15:25. Заключительный сет изрядно потрепал запас неврных клеток у обеих команд, столько ошибок, но и столько прекрасных моментов. Четыре матчбола и первый темп за голову от Каванны Гуцалюку – 25:27.

Перед 27 туром суперлиги уфимцы поедут играть перенесённый с января матч с «Белогорьем» 8 марта. А вот в 27 туре ВК «Урал» встретит 11 марта в Уфе лидера чемпионата – московский ВК «Динамо».