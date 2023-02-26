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В плей-офф «Торос» и «Дизель» пока идут вровень

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» в матчах 1/8 плей-офф Кубка Петрова ВХЛ после двух встреч на выезде разделили победы с пензенским «Дизелем». 26 февраля команды сразятся в Башкирии.

В плей-офф «Торос» и «Дизель» пока идут вровень
В плей-офф «Торос» и «Дизель» пока идут вровень

В первом матче нефтекамцы совершили, казалось, невозможное. Они уступали по ходу первого периода со счетом 0:3, но нашли в себе силы переломить ход встречи. Особенно удался гостям заключительный отрезок, когда они буквально смяли подуставшего соперника. Вторая игра в Пензе прошла в равной борьбе, где никто не хотел уступать. В итоге все решилось только в овертайме. Таким образом, счет в серии стал 1-1, третья игра пройдет в Нефтекамске 26 февраля, ее начало в 17.00 часов по уфимскому времени.

–Первый матч для нас очень тяжело начался. Потом вошли в игру во втором периоде сократили преимущество хозяев. Парни молодцы, что довели дело до победы. Что касается второй игры, то понимали, что матч будет трудный. Приблизительно такой вязкой игры и ожидали, когда тот, кто допустит меньше ошибок, и победит. В итоге эту ошибку в овертайме допустили мы, - прокомментировал встречи Владимир Гусев, и.о. главного тренера ХК «Торос».

«Дизель» (Пенза) – «Торос» (Нефтекамск) - 3:5 (3:1, 0:1, 0:3). Голы: 1:0 – Глебов (Шавин, Лапин, 0.54), 2:0 – Лапин (Глебов, Ильин, 10.54, бол.), 3:0 – Полыгалов (Барбашев, Колесников, 13.39), 3:1 – Скориков (14.54), 3:2 – Черный (Манин, 31.21), 3:3 – Миронов (Цулыгин, Кузьмин, 51.52), 3:4 – Аймурзин (52.42, бол.), 3:5 – Скориков (Миронов, Каменев 59.10, п.в.).

«Дизель» – «Торос» - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Голы: 0:1 – Кузьмин (Дубровский, 32.05), 1:1 – Мужиков (Шавин, Почивалов, 33.18), 2:1 – Лапин (Люлько, Колесников, 62.06).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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