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ВК «Урал» на тай-брейке обыграл дома оренбургский «Нефтяник»

В 25 туре волейбольной суперлиги уфимцы принимали на домашней площадке команду из нижней части турнирной таблицы – ВК «Нефтяник». Встреча прошла совсем не так, как надеялись фанаты клубов, – «Урал» с трудом смог переиграть игроков из соседнего региона в пяти партиях.

ВК «Урал» на тай-брейке обыграл дома оренбургский «Нефтяник»
ВК «Урал» на тай-брейке обыграл дома оренбургский «Нефтяник»

Предварительно стало известно, что менеджмент «Урала» отстранил от работы главного тренера клуба Юрия Лисицкого, поставив на его место старшего тренера команда Антона Малышева. На это решение повлиял, как сообщил источник в клубе, недавних проигрыш уфимцев в гостях красноярскому Енисею. В тех обстоятельствах, когда «Урал» должен был гарантировано забирать три очка, будучи фаворитом поединка.

Так или иначе, игра с «Нефтяником» получилась нервной, неожиданной и сумбурной. Взяв первый сет уверено и безоговорочно 25:12, уфимцы отдали две следующие партии, подарив сопернику в дерби уже одно гостевое очко. Команде с трудом удалось реабилитироваться на домашней площадке, победив 25:17, 15:12 – в четвертой и пятой партиях.

В 26 туре уфимцы отправятся в гости к новокуйбышевской «Нове» 3 марта, а уже 8 марта им предстоит перенесенная игра 17 тура с ВК «Белогорье» в Туле.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"вк нефтяниквк белогорьевк новалисицкиймалышевпари суперлигамужской чемпионат россии по волейболу
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