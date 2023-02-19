ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»

Во второй половине сезона встреча «Урала» и «Енисея» развивалась по такому же сценарию. Ну прям точь в точь. Как только подопечные Юрия Лисицкого брали себя в руки, комментатор матча разражался перлами «броня переиграла снаряд», «очень породистый блок», «чудовищный опыт»… Очень понравился ему связующий уфимцев Максимилиано Каванна.

Но по факту хороши были обе команды, судите сами, в первой игре в каждой партии и та и другая сторона набирала не меньше 20 очков в основном розыгрыше, а два сета выходили на «больше-меньше». В воскресном матче фаворитами явно были уфимцы, третью партию они взяли вообще 12:25, и не на чистом везении. И в четвертом сете практически отыграл большое отставание в концовке. Но азартнее и психологически устойчивее оказался «Енисей», который и отпраздновал победу на тай-брейке 15:12.

В 25 туре суперлиги ВК «Урал» на домашней площадке сыграет с оренбургским «Нефтяником» 24 февраля.

Фото скрин трансляции ТК «Старт».