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ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»

В 24 туре суперлиги в Красноярске местный «Енисей» встречал уфимский «Урал» в надежде на реванш. В первом круге мужского волейбольного чемпионата России красноярцы в пяти партиях проиграли уфимцам на выезде.

ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»

Во второй половине сезона встреча «Урала» и «Енисея» развивалась по такому же сценарию. Ну прям точь в точь. Как только подопечные Юрия Лисицкого брали себя в руки, комментатор матча разражался перлами «броня переиграла снаряд», «очень породистый блок», «чудовищный опыт»… Очень понравился ему связующий уфимцев Максимилиано Каванна.

Но по факту хороши были обе команды, судите сами, в первой игре в каждой партии и та и другая сторона набирала не меньше 20 очков в основном розыгрыше, а два сета выходили на «больше-меньше». В воскресном матче фаворитами явно были уфимцы, третью партию они взяли вообще 12:25, и не на чистом везении. И в четвертом сете практически отыграл большое отставание в концовке. Но азартнее и психологически устойчивее оказался «Енисей», который и отпраздновал победу на тай-брейке 15:12.

В 25 туре суперлиги ВК «Урал» на домашней площадке сыграет с оренбургским «Нефтяником» 24 февраля.

Фото скрин трансляции ТК «Старт».

ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
ВК «Урал» в драматичном поединке уступил в гостях красноярскому ВК «Енисей»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"вк "енисей"24 тур суперлигимужской чемпионат россии по волейболувк нефтяникпари суперлига
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