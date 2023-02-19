В Стерлитамаке борцы-юниоры сошлись на турнире памяти Шаймуратова

На протяжении соревнований в холле спорткомплекса «Стерлитамак-Арена» работала историческая выставка с оружием и предметами быта бойцов времен Великой Отечественной войны.

- Легендарный комдив Шаймуратов является примером мужества, отваги и упорства. Эти же качества, несомненно, присущи и участникам соревнований, покоряющим ныне спортивные вершины, - отметил на церемонии открытия турнира Герой России, генерал-майор, десантник Сергей Тулин.

В соревнованиях приняли участие 400 борцов более чем из 20 городов и районов Башкирии. За пьедестал борются юноши 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения.

Фото ИА "Башинформ".