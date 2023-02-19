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Сегодня, 10:20

В Стерлитамаке борцы-юниоры сошлись на турнире памяти Шаймуратова

В Стерлитамаке прошло первенство по борьбе корэш среди юниоров. Соревнование было посвящено памяти Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова, передает «Башинформ».

В Стерлитамаке борцы-юниоры сошлись на турнире памяти Шаймуратова
В Стерлитамаке борцы-юниоры сошлись на турнире памяти Шаймуратова

На протяжении соревнований в холле спорткомплекса «Стерлитамак-Арена» работала историческая выставка с оружием и предметами быта бойцов времен Великой Отечественной войны.

- Легендарный комдив Шаймуратов является примером мужества, отваги и упорства. Эти же качества, несомненно, присущи и участникам соревнований, покоряющим ныне спортивные вершины, - отметил на церемонии открытия турнира Герой России, генерал-майор, десантник Сергей Тулин.

В соревнованиях приняли участие 400 борцов более чем из 20 городов и районов Башкирии. За пьедестал борются юноши 2005-2006, 2007-2008,  2009-2010 годов рождения.

 

Фото ИА "Башинформ".

В Стерлитамаке борцы-юниоры сошлись на турнире памяти Шаймуратова
В Стерлитамаке борцы-юниоры сошлись на турнире памяти Шаймуратова
В Стерлитамаке борцы-юниоры сошлись на турнире памяти Шаймуратова
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:курешюниорский турнирстерлитамакпамяти минигали шаймуратоваборцы
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