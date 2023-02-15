В Уфе ВК «Урал» всухую переиграл минский «Строитель»

Понятно, что подопечные Олега Микановича только нащупывают свою игру в одном из сильнейших чемпионатов мира. А за такую школу приходится платить дорогой ценой – «Строитель» в турнирной таблице пока плещется на самом дне. Тем не менее, свои игровые задачи каждая команда ставит объективные и отрабатывает их в полной мере.

Впервые под сводами волейбольного комплекса «Динамо» в Уфе прозвучал гимн Беларуси, торжественность момента была соблюдена. Наставник «Урала» Юрий Лисицкий уже к концу первого сета усадил на скамейку основного доигровщика Эсфандиара и дал возможность проявить себя в оставшихся сетах практически всем игрокам состава уфимцев.

«Строителю» удавалось вести по ходу каждого из сыгранных сетов, но к концовке подопечные Олега Микановича ошибались все чаще, так что не помогали видеочелленджи. Сценарий первой встречи в регулярке отыгран был по тем же нотам: 25:23, 25:18 и 25:20. Уфимцы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице и отправились готовиться к выездному матчу с ВК «Енисей» в Красноярске в ближайшее воскресенье, 19 февраля.

Фото Александр ДАНИЛОВ.