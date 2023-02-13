«Торос» набрал очки на выезде

Встреча в Кургане обернулась для нетфекамской команды несчастливым отрезком в пять минут первого периода, когда гости пропустили четыре шайбы. По большому счету, оправиться от такого удара «Торос» до конца матча не сумел. Зато в Верхней Пышме клуб из Башкирии смог проявить характер, боролся до последнего и в результате добился трудной победы.

«Полностью проиграли первый период, вышли абсолютно неготовыми. Ко второму и третьему периодам претензий нет. Сражались, создали много моментов, но этого недостаточно», - прокомментировал игру в Кургане главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров. А его помощник Владимир Гусев отметил, что в следующем поединке нефтекамцев не нужно было настраивать: «Парни прекрасно понимают, какая сейчас у нас ситуация, нам нужно попадать в плей-офф. Они отдавались игре полностью, выгрызали каждый сантиметр площадки».

«Зауралье» (Курган) – «Торос» - 9:4 (4:0, 2:2, 3:2). Голы: 1:0 – Бойчук (06.42), 2:0 – Аввакумов (09.26), 3:0 – Бойчук (11.01), 4:0 – Богданов (11.36), 5:0 – Гавриленко (26.22, бол.), 5:1 – Аймурзин (Дубровский, 37.54), 5:2 – Козлов (39.43), 6:2 – Закиров (39.51), 7:2 – Стихановский (45.22), 7:3 – Каменев (Дубровский, 48.19, бол.), 8:3 – Гавриленко (39.51, бол.), 8:4 – Карпов (Елизаров, 51.53), 9:4 – Рыжков (59.00).

«Горняк-УГМК» (В.Пышма) – «Торос» - 2:4 (1:0, 0:2, 1:2). Голы: 1:0 – Жукенов (07.09), 1:1 – Аймурзин (Кузьмин, Вязовой, 28.19, бол.), 1:2 – Миронов (Скориков, Карпов, 34.55), 2:2 – Аксенов (48.52) 2:3 – Аймурзин (Дубровский, 49.24), 2:4 – Дубровский (Кузьмин, Абдеев, 59.54, п.в.).