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ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»

В 22 туре волейбольной суперлиги «Урал» принимал на домашней площадке сургутский ВК «Газпром-Югра». Игра первого круга регулярки была целиком за подопечными Юрия Лисицкого, но одну партию они все-таки отдали сургутянам в ноябре.

ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»
ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»

Во второй части чемпионата поединок клубов складывался по похожему сценарию. Упорные команды, одинаковые ошибки. Настойчивее оказались уфимцы – в равной концовке первого сета Гуцалюк выдает эйс, а Эсфандиар один в один закрывает блоком атаку диагонального сургутян Шахбанмирзаева – 25:23.

Во второй партии подопечные Рафаэля Хабибуллина сразу ушли в отрыв и «Урал» догнал соперника только к счету 19:19. Затем уфимцы смогли порадовать наставника четырьмя эйсами подряд и провести две результативные атаки – 25:20. Так что на третью партию «Урал» вышел уже с боевым настроем и сразу взял подряд четыре очка. И этого задела, несмотря на то, что игра выровнялась к середине сета, хозяевам вполне хватило, чтобы довести сет и игру до победы – 25:20.

«Урал» шагнул вверх по турнирной таблице, заняв седьмую строчку. В 23 туре суперлиги уфимцы снова играют дома – в гости к ним приедет минский «Строитель» 15 февраля.

 

Фото автора.

ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»
ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»
ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»
ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»
ВК «Урал» в трех партиях разобрался в Уфе с ВК «Газпром-Югра»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"вк газпром-югравк "строитель"23 турск динамопари суперлигачемпионат россии по волейболу
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