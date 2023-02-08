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Сегодня, 10:06

В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга

Глава республики Радий Хабиров и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили стали первыми высокими гостями нового Центр вольной борьбы и грэпплинга в Уфе. Он открылся в столице Башкирии, на проспекте Октября, 2, общей площадью в тысячу квадратных метров.

В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга

Как сообщает пресс-служба главы республики, меньше чем за три месяца в пустующем помещении за счёт частных инвесторов обновили инженерные коммуникации и оборудование. Минспорта региона направило по соцзаказу 12 миллионов рублей на закупку инвентаря и борцовских матов.

– Здесь 14 ковров для занятий вольной борьбой и грэпплингом, на которых могут одновременно тренироваться 100 детей. С ними бесплатно работают восемь тренеров. Есть все условия для того, чтобы готовить будущих олимпийских чемпионов, – отметил главный тренер сборной республики по вольной борьбе Алексей Бятиков.

Радий Хабиров осмотрел тренажёрный и борцовский залы, раздевалки, пообщался с олимпийскими чемпионами по вольной и греко-римской борьбе – участниками и гостями проходящего в эти дни Уфе чемпионата России. Сегодня они проведут для молодёжи мастер-классы. Глава региона пригласил атлетов и их тренеров на открытие в 2024 году Дворца борьбы в Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.

В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:грэпплингмонсонвольная борьбаспортивная борьбамамиашвилихабировчемпионат россии по греко-римской борьбе
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