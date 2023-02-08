В Уфе открылся центр вольной борьбы и грэпплинга

Как сообщает пресс-служба главы республики, меньше чем за три месяца в пустующем помещении за счёт частных инвесторов обновили инженерные коммуникации и оборудование. Минспорта региона направило по соцзаказу 12 миллионов рублей на закупку инвентаря и борцовских матов.

– Здесь 14 ковров для занятий вольной борьбой и грэпплингом, на которых могут одновременно тренироваться 100 детей. С ними бесплатно работают восемь тренеров. Есть все условия для того, чтобы готовить будущих олимпийских чемпионов, – отметил главный тренер сборной республики по вольной борьбе Алексей Бятиков.

Радий Хабиров осмотрел тренажёрный и борцовский залы, раздевалки, пообщался с олимпийскими чемпионами по вольной и греко-римской борьбе – участниками и гостями проходящего в эти дни Уфе чемпионата России. Сегодня они проведут для молодёжи мастер-классы. Глава региона пригласил атлетов и их тренеров на открытие в 2024 году Дворца борьбы в Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики.