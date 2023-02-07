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Вчера, 21:26

«Салават Юлаев» в овертайме победил ЦСКА

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду в овертайме переиграл ЦСКА со счетом – 2:1.

«Салават Юлаев» в овертайме победил ЦСКА
«Салават Юлаев» в овертайме победил ЦСКА

С первых минут команды предложили друг другу похожий хоккей, где главным было скорость и умение быстро проходить среднюю зону. Тренеры юлаевцев пошли на перестановку в тройках нападения, поменяв местами Кулемина и Башкирова. Однако, забегая вперед, можно сказать, что рокировка Виктору Козлову не очень понравилась, и уже в середине встречи Кулемин вернулся в первое сочетание.

Атаки на встречных курсах тем не менее раз за разом разбивались об удачную игру вратарей. Но то, что не получалось у нападающих, сумел продемонстрировать защитник уфимцев Панин. Он удачно подключился к борьбе на «пятачке» и оставил последнее слово за собой.

Второй период запомнился отрезком почти в 8,5 минут, когда и в без того динамичной игре не было ни одной остановки. В середине встречи активнее выглядели хозяева, а вот в конце периода – армейцы. И у них имелся верный шанс сравнять счет, но бросок Абрамова пришелся в перекладину.

Хотя эти неприятности, как выяснилось, были для уфимцев только «цветочками». По-настоящему тяжело им пришлось в начале третьего периода. На удаление Картаева еще на 39-й минуте наложился штраф Науменкова, потом нарушил правила и Тимкин. В результате москвичи дважды на несколько десятков секунд получали преимущество в два полевых хоккеиста, но юлаевцы защищались мужественно и выстояли.

Впрочем, и в равных составах армейцы старались не снижать давления. Им повезло после броска Нестерова: шайба задела кого-то из уфимцев, затем клюшку Плотникова и после таких зигзагов все-таки оказалась в воротах. На последних минутах основного времени на стороне хозяев была мощная поддержка трибун, а на стороне гостей – полное игровое преимущество. Причем за все время игры хоккеисты ЦСКА не заработали ни одного удаления.

В овертайме хоккейная удача оказалась все-таки на стороне юлаевцев. Момент получился неординарный. За своими воротами Нестеров забрал шайбу, а голкипер ЦСКА стремительно рванул к бортику меняться на полевого игрока. Однако защитник сыграл неуверенно, ему на «помощь» пришел Башкиров, и в суматохе у пустых ворот последнее слово осталось за юлаевцем Хмелевским.

«Салават Юлаев» - ЦСКА – 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Шайбы: 1:0 - Панин (Пименов, Алалыкин, 08.04), 1:1 - Плотников (Нестеров, Мамин, 50.11), 2:1 – Хмелевский (Антипин, Башкиров, 60.18).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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