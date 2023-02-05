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Вчера, 16:16

Уфа примет зимние корпоративные игры

X Уфимские зимние корпоративные игры состоятся 18 – 19 февраля, сообщили в администрации столицы.

Команды предприятий и организаций поборются за победу в нескольких видах спорта - хоккее в валенках, волейболе на снегу, пейнтболе, лыжных гонках, конькобежном и горнолыжном спорте.

Игры пройдут на трех площадках: в спортшколе олимпийского резерва по горнолыжному спорту, пейнтбольном парке «Рубикон» и центре шорт-трека имени Семена Елистратова.

Торжественное открытие - 19 февраля в 9.45 (6+).

Организаторами выступают управление по физической культуре и спорту администрации Уфы, Центр развития спорта и спортивные федерации.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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