Уфа примет зимние корпоративные игры

Команды предприятий и организаций поборются за победу в нескольких видах спорта - хоккее в валенках, волейболе на снегу, пейнтболе, лыжных гонках, конькобежном и горнолыжном спорте.

Игры пройдут на трех площадках: в спортшколе олимпийского резерва по горнолыжному спорту, пейнтбольном парке «Рубикон» и центре шорт-трека имени Семена Елистратова.

Торжественное открытие - 19 февраля в 9.45 (6+).

Организаторами выступают управление по физической культуре и спорту администрации Уфы, Центр развития спорта и спортивные федерации.