Футболисты «Уфы» в контрольном матче победили «Кубань»

У уфимцев задалась игра в первом тайме. Один раз они удачно разыграли мяч на правом фланге в ходе быстрой атаки, второй раз после штрафного выверенной оказалась передача вдоль ворот. В обоих случаях завершал комбинации точным ударом Погосов.

После перерыва была уже другая картина. Краснодарские футболисты явно были настроены отыграться, тем более им помог быстрый гол после техничного индивидуального прохода Мосейчука. «Кубань» и дальше не оставляла попыток забить мяч, так что уфимцам пришлось в основном обороняться. И с этой задачей они справились.

«Уфа» - «Кубань» - 2:1 (2:0). Голы: 1:0 – Погосов (28), 2:0 – Погосов, 2:1 – Мосейчук (48). Состав «Уфы»: Чернов, Конюхов, Ботака, Ушахин, Голубев, Емельянов, Погосов, Евсеев, Темников, Касинтура, Минаев. Во втором тайме на поле выходили: Карп, Конюхов, Молтенинов, Масалов, Сухов, Ахатов.

За команду также сыграл центральный защитник Константин Ерохин, 21-летний воспитанник ЦСКА, который сейчас находится в «Уфе» на просмотре.