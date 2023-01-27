В Уфе «Урал» обыграл нижегородский «АСК» в пяти партиях

Поединки «Урала» и «АСК» на протяжении последних лет проходили как на качелях. И ожидания болельщиков волейболисты обоих клубов оправдали в полной мере. Внешне спокойная размеренная игра, когда объем ошибок был примерно равный, сопровождалась каким-то внутренним нервяком. Зал домашней арены «Урала» неистовствал.

Так вышло, что нечетные партии выигрывали хозяева. И оба главных тренера вовсю использовали челленджи – аж по четыре-шесть за сет. Тем не менее эмоциональная атмосфера команд оставалась дружелюбной до конца игры – причем, было заметно, что если волейболисты и злились, то только на самих себя.

Подарив таким образом публике замечательный волейбол, «Урал» и «АСК» вышли на тай-брейк в равной мотивации. На счете 10:6 Андрей Дранишников берет первый тайм-аут, придержав азарт погони игроков. Но «Урал» было уже не остановить, и второй перерыв наставник нижегородцев устроил при счете 13:9. Блок Самойленко и Эсфандиара выводит уфимцев на матчбол. Каванна делает в лучших традициях бразильцев пас из глубины в руку Алексею Самойленко и центральный уфимцев ставит точку в этом тяжелейшем матче – 15:10.

В 21 туре суперлиги ВК «Урал» отправится в Красноярск на встречу с местным «Енисеем», игра состоится 1 февраля.