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Вчера, 21:34

В Уфе «Урал» обыграл нижегородский «АСК» в пяти партиях

В 20-м туре волейбольной суперлиги уфимцы принимали неудобного соперника ВК «АСК» из Нижнего Новгорода. В первом круге регулярки подопечные Юрия Лисицкого всухую расправились с нижегородцами в гостях.

В Уфе «Урал» обыграл нижегородский «АСК» в пяти партиях
В Уфе «Урал» обыграл нижегородский «АСК» в пяти партиях

Поединки «Урала» и «АСК» на протяжении последних лет проходили как на качелях. И ожидания болельщиков волейболисты обоих клубов оправдали в полной мере. Внешне спокойная размеренная игра, когда объем ошибок был примерно равный, сопровождалась каким-то внутренним нервяком. Зал домашней арены «Урала» неистовствал.

Так вышло, что нечетные партии выигрывали хозяева.  И оба главных тренера вовсю использовали челленджи – аж по четыре-шесть за сет. Тем не менее эмоциональная атмосфера команд оставалась дружелюбной до конца игры – причем, было заметно, что если волейболисты и злились, то только на самих себя.

Подарив таким образом публике замечательный волейбол, «Урал» и «АСК» вышли на тай-брейк в равной мотивации. На счете 10:6 Андрей Дранишников берет первый тайм-аут, придержав азарт погони игроков. Но «Урал» было уже не остановить, и второй перерыв наставник нижегородцев устроил при счете 13:9. Блок Самойленко и Эсфандиара выводит уфимцев на матчбол. Каванна делает в лучших традициях бразильцев пас из глубины в руку Алексею Самойленко и центральный уфимцев ставит точку в этом тяжелейшем матче – 15:10.

В 21 туре суперлиги ВК «Урал» отправится в Красноярск на встречу с местным «Енисеем», игра состоится 1 февраля.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"пари суперлигавк асквк "енисей"супер-волейболск динамолисицкийдранишниковмужской чемпионат россии по волейболу
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