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Вчера, 18:13

Футболисты «Уфы» разгромили турецких «Койотов»

Футболисты «Уфы» в контрольном матче переиграли турецкий клуб из Антальи «Чакаллыклы» («Койот») со счетом – 12:0. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Футболисты «Уфы» разгромили турецких «Койотов»
Футболисты «Уфы» разгромили турецких «Койотов»

Матч прошел в завершение первого учебно-тренировочного сбора уфимской команды в Турции. «Чакаллыклы» из Антальи - любительская команда городского уровня. Очевидно, что для уфимцев здесь главным было получить игровую практику. Второй сбор «Уфы» вновь состоится в турецком Белеке с 27 января по 8 февраля, здесь клуб проведет уже 7 контрольных встреч.

«Уфа» - «Чакаллыклы» - 12:0. Голы: 1:0 – Евсеев, 2:0 – Евсеев, 3:0 – Ортис, 4:0 – Ортис, 5:0 – автогол, 6:0 – Минаев, 7:0 – Молтенинов, 8:0 – Ерофеев, 9:0 – Касинтура, 10:0 – Молтенинов, 11:0 – Афанасьев, 12:0 - Минаев.

Фото: пресс-служба ФК «Уфа».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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