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ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»

В 19 туре волейбольной суперлиги уфимцев принимал на домашней площадке ВК «Югра-Самотлор». Никакой интриги не получилось, подопечные Юрия Лисицкого уверенно переиграли хозяев в трех партиях.

ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»
ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»

Некоторую надежду в нынешней регулярке нижневартовцы могли питать, наблюдая за игровыми эманациями «Урала» в последних пяти матчах. То взлет, то падения и «Югра-Самотлор», вероятно, поспешил вообразить, что сухое поражение в первом круге от уфимцев – досадная примета стартовой настройки чемпионата.

Однако уже в первом сете на подаче связующего уфимцев Максимилиано Каванны «Урал» берет подряд четыре очка. И такой настрой, по сути, задает планку всему поединку. Первую партию уфимский  диагональный Евгений Рыбаков завершает эйсом – 25:15.

Точно так же – подачей навылет – берет второй сет «Урал» на подаче капитана Егора Феоктистова – 25:14. Некое подобие борьбы завязывается в третьей партии, что характерно для «Урала», слишком рано поверившего в безоговорочную победу. Но как только уфимцы стали аккуратнее и сосредоточеннее, то дело было благополучно доведено до конца – 25:22.

В 20 туре ВК «Урал» на домашней площадке проведет игру с нижегородским ВК «АСК» 27 января.

 

Фото трансляция телеканала «Старт».

ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»
ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»
ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»
ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»
ВК «Урал» повторно победил на выезде нижневартовский ВК «Югра-Самотлор»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"вк югра-самотлорвк аскнижневартовск«уфа»пари суперлигамужской чемпионат россии по волейболу
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