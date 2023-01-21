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В Башкирии прошел турнир единоборств памяти Героя России Тамерлана Ильгамова

Республиканский турнир по боевым искусствам состоялся в Абзелиловском районе.

В Башкирии прошел турнир единоборств памяти Героя России Тамерлана Ильгамова
В Башкирии прошел турнир единоборств памяти Героя России Тамерлана Ильгамова

В селе Аскарово, на родине Героя России Тамерлана Ильгамова, состоялся открытый республиканский турнир по боевым единоборствам «Комбат». Соревнования посвящены памяти земляка. В них приняли участие 120 школьников из Башкирии и Магнитогорска.

Участников приветствовали советник Главы РБ по взаимодействию с военнослужащими Алик Камалетдинов, глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков, мама Героя России Айгуль Шакирова, военком района Максим Гребенщиков и другие.

— Тамерлан Ильгамов тоже занимался в этом здании, — сказал Ильдар Тагирович. — И сегодня бои пройдут под внимательным взглядом этого мужественного человека, можно считать, что он наблюдает и оценивает ваши выступления.

Турнир выявил сильнейших борцов в четырех возрастных и двадцати трех весовых категориях.

По словам организаторов, турнир в последующие годы будет собирать для участия около 300 спортсменов.

Фото предоставлено оргкомитетом турнира.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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