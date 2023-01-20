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Уфа примет чемпионат России по греко-римской борьбе

Лучшие борцы «классики» страны выступят в столице Башкирии с 7 по 9 февраля в центре спортивном подготовки им. Римы Баталовой.

Уфа примет чемпионат России по греко-римской борьбе
Уфа примет чемпионат России по греко-римской борьбе

Медали будут оспариваться в 10 весовых категориях. Сборная Башкирии из 12 спортсменов завершает подготовку к турниру под руководством главного тренера сборной Рамиля Сираева и заслуженных тренеров России Бориса Понятова и Валерия Коробова.

Большие надежды, сообщает пресс-служба минспорта, связаны с мастером спорта международного класса Саид-Хусейном Бакаевым. Воспитанник Белорецкой школы в весовой категории до 63 кг в прошлом году выиграл бронзу чемпионата страны, следом – золото Спартакиады сильнейших, а в октябре победил в турнире Борцовской лиги Поддубного «Poddubny Wrestling League — 2».

Чемпионат России по греко-римской борьбе (+6) в Уфе начнется 7 февраля в 10.00. Вход свободный.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:чемпионат россии по греко-римской борьбе7-9 февраляцсп им.р.баталовойклассическая борьба
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