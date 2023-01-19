Уфимский «Кировец» разгромно проиграл в Красноярске

Весь матч прошел с преимуществом хозяев поля. Они создали много моментов, и лишь удачная игра вратаря уфимцев не позволила «Енисею» забить больше голов. С другой стороны, и гости порой действовали в атаке достаточно агрессивно, но их подводило волнение и ошибки в завершающей стадии атаки.

Напомним, в предыдущем туре уфимцы сыграли в Первоуральске с соседом по турнирной таблице, командой «Уральский трубник» и завершили боевой поединок вничью – 3:3.

- «Енисей» команда быстрая и высокотехничная. Мы хотели с ними сыграть в обоюдоострый хоккей, посмотреть, что представляем из себя на фоне именитого соперника. Матч в итоге, считаю, получился интересным, - оценил встречу главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Кировец» - 3:3 (2:2). Голы: 1:0 - Никитенко (Петровский, 4), 1:1 - Тарнаруцкий (19), 1:2 - Немцев (Ахатов, 24, угл.), 2:2 - Вшивков (Петровский, 29, угл.), 2:3 - Хандамаев (Немцев, 67), 3:3 - Кутупов (Яговцев, 80, угл.).

«Енисей» (Красноярск) – «Кировец» - 11:2 (6:1). Голы: 1:0 - Лопатин (Ломанов, 7), 2:0 - Барбаков (Лопатин, 11), 3:0 - Ломанов (Евсеев, 20), 4:0 - Ломанов (Лопатин, 29), 4:1 - Глюзо (34), 5:1 - Шарипов (Лопатин, 42), 6:1 - Дашков (Лопатин, 43), 7:1 - Шевцов (Ломанов, 52), 8:1 - Попеляев (Щетинин, 57), 9:1 - Лопатин (Попеляев, 61), 10:1 - Шарипов (67), 10:2 - Даданов (Хандамаев, 73), 11:2 – Ломанов (Лопатин, 82).

Фото: пресс-служба ХК «Кировец».