-22 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 22:03

ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»

В 18 туре суперлиги уфимцы принимали ВК «Кузбасс» в спорткомплексе «Динамо». Составить конкуренцию подопечным Алексея Бабешина у «Урала» не получилось от слова совсем – шахтеры победили в трех партиях.

ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»

Но не сказать, что кемеровчанам не пришлось напрячься. Похоже, они внимательно следили за успехами «Урала» в первому круге регулярки и на игру вышли собранными и аккуратными. С «Уралом» злую шутку сыграл перенесенный на март 17 тур с ВК «Белогорье». В тренировочной динамике пропуск игровой недели отразился своего рода «перегревом».

В первом сете «Кузбасс» оторвался уже на первом десятке и к концовке разрыв составлял семь очков – 18:25. Во второй партии «Урал», видимо, получивший… наставлений от Юрия Лисицкого, бодро рванул вперед, и ровно до середины сета шел очко в очко, но не удержался в пике. После того как на срединном отрезке на три очка «Урала» «Кузбасс» набрал семь, уфимцам оставалось только уповать на сбой в размеренном механизме кемеровчан. Не дождались – 21:25.

Третий сет продемоснтрировал схожую картину. Как там пелось в агутинской песенке, «не похожий на тебя, не похожий на мебя…» Бледной копией себя выглядели и Каванна, и Эсфандиар, и Гуцалюк, и Рыбаков. А вот в «Кузбассе» лидировали доигровщики Маркин и Клец, и ошибок кемеровчане совершали чуть меньше, чем обычно и всего этого было более чем достаточно для победной точки – 15:25. ВК «Кузбасс» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, поменявшись местами с «Уралом».

В 19 туре суперлиги уфимцы поедут в гости к нижневартовскому ВК «Югра-Самотлор» 22 января.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"вк кузбассбелогорьеск динамовк югра-самотлор18 турпари суперлигаволейбол россии
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика