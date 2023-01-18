ВК «Урал» на домашней площадке вчистую уступил кемеровскому «Кузбассу»

Но не сказать, что кемеровчанам не пришлось напрячься. Похоже, они внимательно следили за успехами «Урала» в первому круге регулярки и на игру вышли собранными и аккуратными. С «Уралом» злую шутку сыграл перенесенный на март 17 тур с ВК «Белогорье». В тренировочной динамике пропуск игровой недели отразился своего рода «перегревом».

В первом сете «Кузбасс» оторвался уже на первом десятке и к концовке разрыв составлял семь очков – 18:25. Во второй партии «Урал», видимо, получивший… наставлений от Юрия Лисицкого, бодро рванул вперед, и ровно до середины сета шел очко в очко, но не удержался в пике. После того как на срединном отрезке на три очка «Урала» «Кузбасс» набрал семь, уфимцам оставалось только уповать на сбой в размеренном механизме кемеровчан. Не дождались – 21:25.

Третий сет продемоснтрировал схожую картину. Как там пелось в агутинской песенке, «не похожий на тебя, не похожий на мебя…» Бледной копией себя выглядели и Каванна, и Эсфандиар, и Гуцалюк, и Рыбаков. А вот в «Кузбассе» лидировали доигровщики Маркин и Клец, и ошибок кемеровчане совершали чуть меньше, чем обычно и всего этого было более чем достаточно для победной точки – 15:25. ВК «Кузбасс» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, поменявшись местами с «Уралом».

В 19 туре суперлиги уфимцы поедут в гости к нижневартовскому ВК «Югра-Самотлор» 22 января.

Фото Александр ДАНИЛОВ.