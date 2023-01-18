В Башкирии детям отменили границы в самбо

В посёлке Нагаево АНО Спортклуб по развитию физкультуры и спорта "Добро" начал бесплатные тренировки для детей с инвалидностью и ОВЗ в секциях самообороны (с 7 до 18 лет) и тренажерном зале.

Общественная плата приглашает учеников Уфимской коррекционной школы-интерната №13 и СОШ №147 Уфы, а также детей, живущих в Жилино, Зинино или Нагаево Октябрьского района столицы. Запись по телефону 8 987 583 77 89.

Напомним, проект "Самбо без границ" - победитель первого конкурса президентских грантов 2023 года. Срок проекта – с 1 февраля до 31 января 2024-го. В секции самбо-дзюдо ребята будут демонстрировать своим тренерам навыки самообороны, сдавать на пояса, в тренажерке сдадут нормы ГТО в зачет, в СОШ № 147 Уфы пройдут встречи cо знаменитыми спортсменами.

Фото Общественная плата РБ.