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Сегодня, 10:57

В Башкирии детям отменили границы в самбо

Уфимских детей с инвалидностью бесплатно обучат приемам самообороны и силовым упражнениям в рамках проекта "Самбо без границ", сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

В Башкирии детям отменили границы в самбо
В Башкирии детям отменили границы в самбо

В посёлке Нагаево АНО Спортклуб по развитию физкультуры и спорта "Добро" начал бесплатные тренировки для детей с инвалидностью и ОВЗ в секциях самообороны (с 7 до 18 лет) и тренажерном зале.

Общественная плата приглашает учеников Уфимской коррекционной школы-интерната №13 и СОШ №147  Уфы, а также детей, живущих в Жилино, Зинино или Нагаево Октябрьского района столицы. Запись по телефону 8 987 583 77 89.

Напомним, проект "Самбо без границ" - победитель первого конкурса президентских грантов 2023 года. Срок проекта – с 1 февраля до 31 января 2024-го. В секции самбо-дзюдо ребята будут демонстрировать своим тренерам навыки самообороны, сдавать на пояса, в тренажерке сдадут нормы ГТО в зачет, в СОШ № 147 Уфы пройдут встречи cо знаменитыми спортсменами.

 

Фото Общественная плата РБ.

Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:президентские грантыдети с овзвовлечение в спортзанятия самбо-дзюдонагаевообщественная палата рб
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