Футболисты «Уфы» приступили к тренировкам в Турции

На сборы в Турцию в составе команды отправились 24 футболиста. В том числе два игрока «Уфы-2005»: защитник Георгий Волков и нападающий Никита Афанасьев. «Видно, что ребята соскучились по мячу. Будем использовать их желание и настрой, чтобы сборы прошли плодотворно», - отметил главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков.

Первую официальную встречу в 2023 году уфимцы проведут 26 февраля, в этот день в матче на Кубок России они сыграют на своем поле с «Ахматом» из Грозного.

Инфографика: пресс-служба ФК «Уфа».