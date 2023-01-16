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Вчера, 15:15

Футболисты «Уфы» приступили к тренировкам в Турции

Игроки ФК «Уфы» прилетели в турецкий Белек, где у команды пройдут первые учебно-тренировочные сборы. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Футболисты «Уфы» приступили к тренировкам в Турции
Футболисты «Уфы» приступили к тренировкам в Турции

На сборы в Турцию в составе команды отправились 24 футболиста. В том числе два игрока «Уфы-2005»: защитник Георгий Волков и нападающий Никита Афанасьев. «Видно, что ребята соскучились по мячу. Будем использовать их желание и настрой, чтобы сборы прошли плодотворно», - отметил главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков.

Первую официальную встречу в 2023 году уфимцы проведут 26 февраля, в этот день в матче на Кубок России они сыграют на своем поле с «Ахматом» из Грозного.

Инфографика: пресс-служба ФК «Уфа».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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