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Сегодня, 19:26

«Кировец» и «Мурман» разошлись миром

В матче чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд Суперлиги уфимский «Кировец» сыграл дома вничью с «Мурманом» - 2:2.

«Кировец» и «Мурман» разошлись миром
«Кировец» и «Мурман» разошлись миром

Игра прошла с преимуществом «Кировца», но хозяев раз за разом подводило мастерство в завершающей стадии атаки. Гости создали немного опасных моментов у чужих ворот, однако их выручила реализация предоставленных шансов. В результате «Муром» сумел добиться ничейного результата.

- В такую сложную погоду и на плохом льду обычно приходят на помощь стандарты. Разыгрывали много угловых, но не смогли из этого ничего извлечь. В результате итог матча считаю для нас плохим, потеряли два очка, - сказал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Кировец» - «Мурман» (Мурманск) – 2:2 (1:0). Голы: 1:0 – Терехин (29, пен.), 1:1 – Зубарев (Фефелов, 63), 2:1 – Ибрагимов (Тарнаруцкий, 76), 2:2 - Шеховцов (Русин, 83).

Фото: пресс-служба ХК «Кировец».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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