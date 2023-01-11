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Спорт
Сегодня, 15:27

Три четверти населения Башкирии будут обеспечены спортивными сооружениями в 2023 году

Премьер-министр правительства региона Андрей Назаров поручил на заседании кабмина довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до 73,3 % до конца года.

Три четверти населения Башкирии будут обеспечены спортивными сооружениями в 2023 году
Три четверти населения Башкирии будут обеспечены спортивными сооружениями в 2023 году

В республике уже есть спортивная инфраструктура, отвечающая высоким международным стандартам и еще строятся крупные спортобъекты к 450-летию Уфы: международный центр борьбы и комплекс сооружений для гребного слалома.  

– Относительно спорта и физкультуры, мы продолжаем системно формировать культуру здорового образа жизни. Число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, в регионе превысило 55% жителей. В год столетия федерального и регионального минспорта в Башкирии планируется привлечь особое внимание к занятиям физической культурой, где тематическими мероприятиями должны быть охвачены не менее 250 тысяч жителей республики. Тем более, что финансирование спортивной отрасли в 2023-м составит 6,8 млрд рублей, – подчеркнул Андрей Назаров.

Помимо этого премьер-министр отметил, что развитие спорта невозможно без создания современной спортивной инфраструктуры.  

- Поручаю минстрою и минспорта совместно с муниципалитетами обеспечить своевременный ввод спортивных объектов в эксплуатацию. Необходимо довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до 73,3 %, – подытожил Андрей Назаров.

 

Фото автора.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:финансирование спорта100 лет федеральному и региональному минспортубизнес-спринткрупнейшие спортобъекты башкирииназаров
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