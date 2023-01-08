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Вчера, 18:43

ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»

В интереснейшем поединке уфимские волейболисты на домашней площадке в трех партиях одолели ВК «Динамо-ЛО».

ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»

В 16 туре суперлиги подопечным Юрия Лисицкого надо было подтверждать, что они по праву вошли в число лидеров российского волейбола. И уфимцы, проиграв до этого четыре матча подряд в первом круге сезона, сполна оправдали ожидания.

Первый сет «Урал» вытащил, что называется на одной ноге 25:17, но интрига, казалось бы, возродилась во второй партии, когда подопечные Юрия Лисицкого едва сумели оставить за собой – 25:23. Не особо стараясь тасовать состав, главный тренер «Урала» позволил игрокам взять в зубы здоровую злость и уфимцы уверенно дожали «Динамо-ЛО» в победном третьем сете – 25:20. Окончательную точку поставил эйсом иранский доигровщик «Урала» Эсфандиар.

Напомним, что в первом матче регулярки также сильнее был «Урал» переигравший сосновоборцев в гостях 3:1. В 18-м туре суперлиги на домашней площадке уфимцы встретятся с кемеровским «Кузбассом» 18 января.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
ВК «Урал» дома всухую обыграл сосновоборский «Динамо-ЛО»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:пари суперлигамужской чемпионат россии по волейболу"вк урал"вк динамо-ловк кузбассюрий лисицкий16 турск динамо
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