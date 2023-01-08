«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Металлург»

Весь матч уфимцы, по сути, провели от обороны, не позволяя сопернику создавать много опасных моментов. В результате Кареев отыграл встречу на «ноль», а две атаки с ходу позволили гостям добиться победы.

Сначала у юлаевцев получился быстрый вход в зону соперника, где Сучков взял на себя смелость бросить и попал как раз между щитков голкипера магнитогорцев. А затем Хмелевский не только «выстрелил» со средней дистанции, но еще успел прокатиться за воротами, вырулить к отскочившей на ближнюю штангу шайбе и еще одним броском завершить атаку голом. Хозяева предприняли немало усилий, чтобы уйти от поражения, но уфимцы в обороне ошибок так и не допустили. Шайба Сучкова, кстати, стала первой для молодого форварда в чемпионате КХЛ, а «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Шайбы: 0:1 - Сучков (Пименов, 34.24), 0:2 - Хмелевский (49.30).