-36 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Вчера, 20:40

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Металлург»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» в Магнитогорске победили «Металлург» со счетом – 2:0.

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Металлург»
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Металлург»

Весь матч уфимцы, по сути, провели от обороны, не позволяя сопернику создавать много опасных моментов. В результате Кареев отыграл встречу на «ноль», а две атаки с ходу позволили гостям добиться победы.

Сначала у юлаевцев получился быстрый вход в зону соперника, где Сучков взял на себя смелость бросить и попал как раз между щитков голкипера магнитогорцев. А затем Хмелевский не только «выстрелил» со средней дистанции, но еще успел прокатиться за воротами, вырулить к отскочившей на ближнюю штангу шайбе и еще одним броском завершить атаку голом. Хозяева предприняли немало усилий, чтобы уйти от поражения, но уфимцы в обороне ошибок так и не допустили. Шайба Сучкова, кстати, стала первой для молодого форварда в чемпионате КХЛ, а «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд.

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Шайбы: 0:1 - Сучков (Пименов, 34.24), 0:2 - Хмелевский (49.30).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика