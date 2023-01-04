Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз

Понятно, что выпавшие на концовку первого круга топ-команды суперлиги – для «Урала» своего рода тест, когда команда проверятся на качество подготовки тренерского штаба. Андрей Толочко привез в Уфу практически идеальный боевой состав – Егор Клюка, Мэтью Андерсон, Иван Яковлев… Подопечные Юрия Лисицкого тоже вышли все в упрямом задорном настроении.

Были и хорошие, и провальные моменты в игре обеих команд, Питер отстроился чище и, главное, быстрее, оба либеро выдали потрясающий матч. В каждом из трех сыгранных сетов «Урал» выигрывал первую половину партии, что еще раз доказывало, что уфимцы способны идти на равных с лидерами суперлиги, и догонять в счете, но в концовках, как говорил еще один питерский артист Аркадий Райкин, «чего-то не хватало».

«Урал» в итоге проиграл дома в трех партиях 0:3 (25:21, 25:19, 25:14), ровно так же как три предыдущих игры с «Динамо», «Локомотивом» и «Зенит-Казань», и отдал домашнюю площадку второй раз в сезоне. Уфимские волейболисты продлили безвыигрышную серию до четырех игр, зато команда прошла окончательную проверку грандами суперлиги. И убедилась, что, по сути, занимает заслуженное место среди лидеров российского волейбола, а в главном российском волейбольном мужском чемпионате пройдет только экватор.

В 16 туре волейбольного чемпионата России снова на домашней площадке «Урал» примет еще один подпитерский клуб «Динамо-ЛО» 8 января.

Фото Александр ДАНИЛОВ.