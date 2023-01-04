-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Спорт
Сегодня, 20:06

Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз

В заключительном туре первого круга суперлиги ВК «Урал» принимал на домашней площадке в первой игре 2023 года безусловного лидера чемпионата ВК «Зенит-СПб». Игра получилась зрелищной и, что называется, зрителей угостили качественным волейболом высшей пробы.

Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз

Понятно, что выпавшие на концовку первого круга топ-команды суперлиги – для «Урала» своего рода тест, когда команда проверятся на качество подготовки тренерского штаба. Андрей Толочко привез в Уфу практически идеальный боевой состав – Егор Клюка, Мэтью Андерсон, Иван Яковлев… Подопечные Юрия Лисицкого тоже вышли все в упрямом задорном настроении.

Были и хорошие, и провальные моменты в игре обеих команд, Питер отстроился чище и, главное, быстрее, оба либеро выдали потрясающий матч. В каждом из трех сыгранных сетов «Урал» выигрывал первую половину партии, что еще раз доказывало, что уфимцы способны идти на равных с лидерами суперлиги, и догонять в счете, но в концовках, как говорил еще один питерский артист Аркадий Райкин, «чего-то не хватало».

«Урал» в итоге проиграл дома в трех партиях 0:3 (25:21, 25:19, 25:14), ровно так же как три предыдущих игры с «Динамо», «Локомотивом» и «Зенит-Казань», и отдал домашнюю площадку второй раз в сезоне. Уфимские волейболисты продлили безвыигрышную серию до четырех игр, зато команда прошла окончательную проверку грандами суперлиги. И убедилась, что, по сути, занимает заслуженное место среди лидеров российского волейбола, а в главном российском волейбольном мужском чемпионате пройдет только экватор.

В 16 туре волейбольного чемпионата России снова на домашней площадке «Урал» примет еще один подпитерский клуб «Динамо-ЛО» 8 января.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Уфимский «Урал» проиграл питерскому «Зениту» в первый и последний раз
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:"вк урал"вк зенит санкт-петербургзенит-казаньдинамолокомотивдинамо-ло15 турпари суперлигаволейбол россии
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика