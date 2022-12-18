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Вчера, 21:05

Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»

В 13-м туре пари Суперлиги ВК «Урал» в вязкой борьбе уступил 0:3 новосибирскому «Локомотиву». Уфимцы впервые проиграли на домашней площадке в текущем сезоне.

Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»
Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»

Подопечные Юрия Лисицкого явно настраивались в этом матче идти до победного, но, как выяснилось, нездоровое зерно сомнения в них прочно укоренил проигрыш в 12-туре московскому «Динамо». Иначе чем можно объяснить просто невероятное количество ошибок на подаче в каждом сете, сводящее на нет самое главное преимущество домашней площадки.

Собственно, много экспериментировал с составом и наставник новосибирцев Пламен Константинов, впрочем, занимающийся этим последние пару месяцев – лидеров команды преследуют травмы. Вот и в этот раз на площадке «Динамо» в Уфе не сыграл один из лучших бомбардиров «Локо» Сергей Савин. А вот в игре «Урала» в концовке каждого сета как раз и не хватало «подаренных» в первой половине партии подач.

Так или иначе, «Локомотив» забрал в гостях три очка и опередил «Урал» в турнирной таблице регулярки, заодно увеличил победный баланс очных встреч с уфимцами до 29 против 3. Лучшей подготовки, правда, перед оставшимися матчами с лидерами чемпионата в первом круге, не пожелаешь.

В 14-м туре Суперлиги «Урал» сыграет в дерби с ВК «Зенит-Казань». Встреча пройдет в Татарстане 29 декабря.

Фото из соцсетей ВК «Урал»

Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»
Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»
Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»
Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»
Новосибирский «Локомотив» всухую обыграл в гостях уфимский «Урал»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:год волейбола в рбпари суперлига"вк урал"вк локомотиввк зенит-казаньмужской чемпионат россии по волейболу
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