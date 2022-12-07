Уфимский «Урал» разобрался с новокуйбышевским клубом «Нова» чисто по-домашнему

Но перед началом встречи министр спорт республики Руслан Хабибов вручил наставнику «Новы» Игорю Шулепову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени, как серебряному призеру Олимпиады в Токио. Указ президента России Владимира Путина о награждении вице-чемпионов был опубликован еще в прошлом году, но награда нашла героя сейчас. Тогда, напомним, Игорь Шулепов входил в тренерский штаб мужской национальной сборной. А еще в прошлом году был главным тренером ВК «Урал».

Собственно, игра больше напоминала тренировочный товарищеский поединок. «Нова» в каждой из трех партий вырывалась на одно-два очка вперед, но к концовке «Урал» уверенно брал гандикап в пять очков и уже не оставлял шансов новокуйбышевцам. Главный тренер уфимцев Юрий Лисицкий практически в начале первого сета отправил на скамейку запасных диагонального Евгения Рыбакова, дав так «разгуляться» соскучившемуся по игре Роману Поталюку, что тот на радость публике с завидной периодичностью демонстрировал свои пушечные удары. Видно было, что «Урал» играет расслаблено, и даже временами небрежно, но с отдачей, тут отметим хороший матч либеро Владимира Шишкина.

В итоге «Урал» забирает сухую победу 3:0 (25:21, 25:18, 25:21) и с двенадцатого тура суперлиги начинает игры в лидерами первого круга чемпионата. В воскресенье, 11 декабря уфимцы отправляются в гости к московскому «Динамо».