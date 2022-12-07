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Спорт
Вчера, 21:55

Ирек Сагитов рассказал о реализации инвестпрограмм минспорта России в Башкирии

Вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов на федеральном совещании с министром спорта России Олегом Матицыным наряду с остальными регионами страны рассказа о реализации инвестиционных программ национального минспорта в Башкирии.

Ирек Сагитов рассказал о реализации инвестпрограмм минспорта России в Башкирии
Ирек Сагитов рассказал о реализации инвестпрограмм минспорта России в Башкирии

- На региональный проект “Спорт – норма жизни” в 2022 году предусмотрено 53,3 млн рублей федеральных средств, они освоены уже на 97,5%. На эти деньги закуплено оборудование для 3 спортивных школ олимпийского резерва – по боксу, по теннису и по биатлону. Установлено семь комплектов оборудования на малых спортивных площадках для сдачи комплекса ГТО. Оказана государственная поддержка семи спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, - написал в своем телеграм-канале Ирек Сагитов.

По словам вице-премьера, до конца года будет достроен крытый футбольный манеж в Уфе на улице Комарова, а запустят его к весне 2023 года. Кроме того, строится комплекс сооружений для гребного слалома на озере Теплое, в основном, за счет средств федерального бюджета. Ковому году он будет готов почти наполовину.

Ирек Сагитов напомнил о возводимом в столице Башкирии по проекту “Массовый спорт” международном Центре спортивной борьбы. По объекту в 2022 году на строительство предусмотрено 1 717,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 300 млн рублей.  А вот Центр спортивной гимнастики имени Светланы Хоркиной уже заработал с начала прошедшего лета.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:инвестиционные программы министерства спорта россии в регионахреспубликанские проектыспортивные объектыспорт - норма жизнигтоирек сагитов
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