Ирек Сагитов рассказал о реализации инвестпрограмм минспорта России в Башкирии

- На региональный проект “Спорт – норма жизни” в 2022 году предусмотрено 53,3 млн рублей федеральных средств, они освоены уже на 97,5%. На эти деньги закуплено оборудование для 3 спортивных школ олимпийского резерва – по боксу, по теннису и по биатлону. Установлено семь комплектов оборудования на малых спортивных площадках для сдачи комплекса ГТО. Оказана государственная поддержка семи спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва, - написал в своем телеграм-канале Ирек Сагитов.

По словам вице-премьера, до конца года будет достроен крытый футбольный манеж в Уфе на улице Комарова, а запустят его к весне 2023 года. Кроме того, строится комплекс сооружений для гребного слалома на озере Теплое, в основном, за счет средств федерального бюджета. Ковому году он будет готов почти наполовину.

Ирек Сагитов напомнил о возводимом в столице Башкирии по проекту “Массовый спорт” международном Центре спортивной борьбы. По объекту в 2022 году на строительство предусмотрено 1 717,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 300 млн рублей. А вот Центр спортивной гимнастики имени Светланы Хоркиной уже заработал с начала прошедшего лета.