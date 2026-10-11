Федеральный портал пригласил туристов в Башкирию

«Здесь услышите, как звучит кубыз, попробуете мед с бортевой пасеки и увидите, как из-под земли вырывается один из самых мощных родников России, — подчеркивает Путешествие.РФ. — Все это и даже больше дарит нам путешествие по Башкирии — с днем рождения, Республика Башкортостан!»

Портал также дал несколько советов, какие места в республике следует посетить в первую очередь: «Открывайте этот прекрасный регион вместе с нашими маршрутами:

Увидите розовые скалы: подниметесь на хребет Крака и спуститесь в Аскинскую пещеру к реликтовому леднику.

Найдете нулевой километр в Уфе — бронзовую плиту весом около 700 кг. Сюда приезжают молодожены, а прохожие бросают монетки «на счастье».

Заглянете в древнюю пещеру Шульган-Таш и рассмотрите наскальные рисунки, которым больше 15 тысяч лет.

Пройдете по экотропам национального парка «Башкирия», увидите карстовый мост высотой 20 метров и нетающий ледник в пещере Сумган-Кутук.

Отправитесь в путешествие «Большой Урал», познакомитесь с природой и культурой Башкортостана и соседних регионов».

«Делитесь своими фотографиями и историями из поездок по Башкирии!», — дают совет опытные туристы.

Фото: портал Путешествуем.РФ