Федеральный портал пригласил туристов в Башкирию

«Здесь услышите, как звучит кубыз, попробуете мед с бортевой пасеки и увидите, как из-под земли вырывается один из самых мощных родников России, — подчеркивает Путешествие.РФ. — Все это и даже больше дарит нам путешествие по Башкирии — с днем рождения, Республика Башкортостан!»
Портал также дал несколько советов, какие места в республике следует посетить в первую очередь: «Открывайте этот прекрасный регион вместе с нашими маршрутами:
Увидите розовые скалы: подниметесь на хребет Крака и спуститесь в Аскинскую пещеру к реликтовому леднику.
Найдете нулевой километр в Уфе — бронзовую плиту весом около 700 кг. Сюда приезжают молодожены, а прохожие бросают монетки «на счастье».
Заглянете в древнюю пещеру Шульган-Таш и рассмотрите наскальные рисунки, которым больше 15 тысяч лет.
Пройдете по экотропам национального парка «Башкирия», увидите карстовый мост высотой 20 метров и нетающий ледник в пещере Сумган-Кутук.
Отправитесь в путешествие «Большой Урал», познакомитесь с природой и культурой Башкортостана и соседних регионов».
«Делитесь своими фотографиями и историями из поездок по Башкирии!», — дают совет опытные туристы.
Фото: портал Путешествуем.РФ