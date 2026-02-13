Через Башкирию пройдёт первый межрегиональный научно-популярный маршрут

Путешествие станет главным призом для победителей масштабного федерального конкурса «Наука. Территория героев», финал которого прошел на площадке кампуса МГТУ им. Баумана в Москве. Проект реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий и призван показать школьникам живую науку — от лабораторий до промышленных гигантов, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Участников уникального тура ждет погружение в научную жизнь Нижнего Новгорода, Уфы и Новосибирска. Маршрут объединил десятки объектов: ведущие лаборатории, технопарки, современные производства и университеты. Главная цель проекта — не просто экскурсия, а возможность для талантливой молодежи из разных регионов своими глазами увидеть перспективы научной карьеры за пределами столицы.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, комментируя запуск «Экспресса», подчеркнул значимость проекта для кадрового развития региона: «Межвузовский кампус в Уфе растет не только «в бетоне». Он наполняется хорошим содержанием, живет идеями, людьми, проектами. И все заметнее становится точкой притяжения для научного туризма. Очень важно, что тур ориентирован на школьников — чтобы они увидели возможности регионов и осознанно выбирали, где учиться и строить карьеру. А это сегодня одна из наших главных задач – формировать кадровый потенциал Башкортостана, что называется, с младых ногтей».

Идея создания межрегионального маршрута получила поддержку на федеральном уровне. Как отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, открытие такого тура — логичный этап развития научного туризма в стране: «В Десятилетие науки и технологий открыты уже 93 маршрута в 32 регионах России. Создание первого межрегионального научно-популярного маршрута в Новосибирске, Уфе и Нижнем Новгороде — важный шаг к объединению интеллектуального и технологического потенциала регионов. Эти города отличаются высоким уровнем развития науки, промышленности и образования, и теперь мы соединяем их в единое научно-популярное пространство».

Башкирия выступает одним из ключевых драйверов проекта. Именно здесь, на базе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня, будет стартовать и финишировать уфимская часть путешествия.

В регионе уже успешно реализуются 9 собственных научно-популярных маршрутов, которые вошли в число 15 лучших программ страны. Их отличительная черта — полное погружение в исследовательскую деятельность. Туристы не просто смотрят на приборы, а проводят реальные эксперименты и мастер-классы под руководством ученых.

В Евразийском НОЦ уверены, что опыт Башкирии станет примером для других регионов.

Справка

Проект межвузовского кампуса Уфы реализуется в контексте поручения президента РФ Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» о создании сети современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студгородков, а к 2036 году — 40. Уфа стала одним из пилотных регионов: первая очередь межвузовского кампуса была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.