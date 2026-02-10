В Башкирии горный экспресс «Айгир» перевёз 7,7 тысяч пассажиров

Туристский поезд «Горный экспресс «Айгир» сообщением Уфа — Белорецк — Уфа перевез 7,7 тыс. пассажиров. И это на 19 процентов больше, чем в январе 2025 года.

Маршрут обслуживает современный подвижной состав «Финист» в пятивагонном исполнении, оснащенный всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В зимний период, с октября по апрель, популярный среди туристов поезд курсирует по выходным и праздничным дням, отправляясь со станции Уфа в 07:08 и прибывает на станцию Айгир в 11:07, а в Белорецк в 12:27. Обратно пригородный поезд отправляется в тот же день со станции Белорецк в 17:39, делает остановку в Айгире в 18:51 и прибывает в Уфу в 22:19. Время отправления и прибытия поезда указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Правая Белая, Дема, Карламан, Габдюково, Зуяково, Ассы, Инзер, Айгир, Юша, Улу-Елга, Серменево.

Фото: пресс-служба КбшЖД.