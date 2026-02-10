0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Путешествия
10 Февраля , 16:39

В Башкирии горный экспресс «Айгир» перевёз 7,7 тысяч пассажиров

В январе количество пассажиров на маршруте горного экспресса «Айгир» выросло на 19 процентов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

В Башкирии горный экспресс «Айгир» перевёз 7,7 тысяч пассажиров
В Башкирии горный экспресс «Айгир» перевёз 7,7 тысяч пассажиров

Туристский поезд «Горный экспресс «Айгир» сообщением Уфа — Белорецк — Уфа перевез 7,7 тыс. пассажиров. И это на 19 процентов больше, чем в январе 2025 года.

Маршрут обслуживает современный подвижной состав «Финист» в пятивагонном исполнении, оснащенный всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, видеонаблюдения и информационными табло. В зимний период, с октября по апрель, популярный среди туристов поезд курсирует по выходным и праздничным дням, отправляясь со станции Уфа в 07:08 и прибывает на станцию Айгир в 11:07, а в Белорецк в 12:27. Обратно пригородный поезд отправляется в тот же день со станции Белорецк в 17:39, делает остановку в Айгире в 18:51 и прибывает в Уфу в 22:19. Время отправления и прибытия поезда указано местное.

В пути следования предусмотрены остановки: Правая Белая, Дема, Карламан, Габдюково, Зуяково, Ассы, Инзер, Айгир, Юша, Улу-Елга, Серменево.

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru