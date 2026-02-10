Исторический центр Стерлитамака обрёл свой туристический код

Инициатива, получившая название «Стерлитамак – город креатива», была направлена на создание целостной туристической инфраструктуры и сохранение исторического наследия, сообщили в пресс-службе правительства РБ. Общий объем финансирования составил 100,5 млн рублей, объединив средства федерального (49 млн руб.), республиканского (1 млн руб.), местного (0,5 млн руб.) бюджетов и частные инвестиции (50 млн руб.).

«Создание туристского кода центра Стерлитамака – важный шаг в развитии туризма и сохранении исторического наследия. Благодаря реализованным мерам не только повышается привлекательность города для жителей и гостей, но и обеспечиваются современные условия для проведения мероприятий и активного отдыха», – прокомментировала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Что изменилось в центре Стерлитамака?

Навигация и доступность: По всему центру установили маршрутные стелы, информационные стенды, указатели и тактильные карты для слабовидящих с использованием шрифта Брайля.

Новый символ: Ключевым элементом кода стал гусь — исторический символ Стерлитамака. В его честь в исторической части разместили серию миниатюрных бронзовых скульптур: «Гусь-Турист», «Гусь-Барышня», «Гусь-Ремесленник» и другие, олицетворяющие разные эпохи развития города.

Взгляд в прошлое: На двух городских площадках установили туристские стереоскопы, с помощью которых можно рассмотреть старинные фотографии исторических зданий.

Архитектурный свет: Фасады Историко-краеведческого музея и Республиканского центра социальной поддержки населения теперь украшает художественная подсветка, выгодно подчеркивающая их архитектуру в вечернее время.

Современный инфоцентр: Для гостей города создали новый туристско-информационный центр, где можно получить всю необходимую информацию.

Площадка для событий: Для проведения фестивалей, концертов и праздников закупили мобильное оборудование: сборную сцену, светодиодные экраны, шатер, амфитеатр, всесезонные торговые павильоны и уличные акустические системы.

Все новые объекты интегрированы в единый туристический маршрут, который позволяет максимально полно познакомиться с историей и уникальным обликом Стерлитамака.

Фото: пресс-служба правительства РБ.