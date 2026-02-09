0 °С
9 Февраля , 11:24

Как школьникам из Башкирии попасть в «Артек»: пошаговая инструкция

У юных жителей республики в возрасте от 8 до 17 лет есть шанс провести смену в легендарном международном детском центре «Артек». Путевки распределяются бесплатно, в рамках государственной квоты, по системе электронного конкурса. Рассказываем, как принять в нем участие.

Шаг первый — регистрация. Родителю или законному представителю необходимо создать профиль ребенка на официальном портале «артек.дети». Это единственный официальный способ подачи заявки.

Шаг второй — загрузка портфолио. В личном кабинете нужно разместить сканы или фотографии грамот, дипломов и сертификатов, подтверждающих достижения школьника за последние три года. Чем значимее награды, тем выше шансы.

Шаг третий — выбор и подача заявки. После заполнения анкеты следует выбрать интересующую смену и указать тип квоты. Можно претендовать на региональную путевку (от Республики Башкортостан) или на тематическую (от партнера «Артека», если ребенок участвовал в их программах).

Как считаются баллы? Рейтинг заявки формируется автоматически. Система оценивает количество и уровень достижений (муниципальные, региональные, всероссийские, международные), а также применяет территориальный коэффициент, который повышает шансы для детей из сельской местности и малых городов. Дополнительно учитываются гендерный баланс и, в учебное время, класс обучения.

Проходной балл на каждую смену разный — он зависит от общего числа заявок и их «веса» внутри региона или конкретного тематического направления.

Главный принцип отбора — справедливость и прозрачность. Система обеспечивает равные возможности для всех детей. Право поехать в «Артек» зависит исключительно от личных заслуг, стараний и успехов самого школьника, сообщили в «Молодежной газете».

Фото автора.

Автор: Мария СНЫТКИНА
