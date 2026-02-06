В Башкирии появится доступный для людей с ОВЗ глэмпинг-парк «Свободное дыхание»

Инициатива по созданию современного объекта размещения принадлежит компании «Свобода открытый курорт», сообщили в пресс-службе главы РБ. Проект получил одобрение и поддержку республики еще в 2023 году на региональном «Инвестчасе». В рамках поддержки инвестору был предоставлен в аренду земельный участок вблизи объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – геопарка «Янган-Тау», а также предусмотрена компенсация части затрат на создание инженерной инфраструктуры.

Как сообщил на встрече руководитель компании Дмитрий Масков, на сегодняшний день на территории уже возведено 10 жилых модулей, панорамный ресторан и общежития для персонала. Общий объем инвестиций в проект превысил 292 миллиона рублей. В настоящее время строители завершают подготовительные работы для подключения к инженерным сетям.

Особенностью «Свободного дыхания» станет его безбарьерная среда – это будет первый в стране глэмпинг-парк, полностью адаптированный для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.

В перспективе на территории комплекса планируется дальнейшее расширение: увеличение числа жилых модулей, строительство кинотеатра, офисных корпусов и банного комплекса.

«Салаватский район – это прежде всего уникальная природа, красивейшие места. И поток туристов сюда растет с каждым годом. Поэтому наша задача – развивать здесь инфраструктуру для отдыха, – подчеркнул Радий Хабиров. – Запустить комплекс планируют в этом году. Уверен, что он будет востребован у наших жителей и гостей Башкортостана из других регионов».

Открытие глэмпинг-парка «Свободное дыхание» запланировано на 2026 год. Новый объект призван стать одной из точек притяжения для туристов, посещающих природные достопримечательности юга Башкирии.

Фото: пресс-служба главы РБ.