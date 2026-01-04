Андрей Назаров рассказал о новогоднем туристическом потоке в Башкирии

В новогодние каникулы премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил о туристическом потенциале республики.

«В Башкортостан приехали тысячи туристов. И это понятно: зима у нас настоящая, а вариантов активного отдыха — на любой вкус. Работают 14 горнолыжных центров, почти 60 трасс разной сложности», — написал глава правительства в своих социальных сетях.

По словам Андрея Назарова, в регионе стали популярными полуспортивные туры — сафари на снегоходах, конные маршруты, восхождения на заснеженные горы.

Также премьер-министр сообщил и о мерах безопасности в местах отдыха. На канатных дорогах и склонах дежурят медики, спасатели и инструкторы.