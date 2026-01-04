-8 °С
Снег
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Путешествия
4 Января , 08:46

Андрей Назаров рассказал о новогоднем туристическом потоке в Башкирии

Позитивной статистикой премьер-министр республики поделился в социальных сетях.

Андрей Назаров/vk.com
Фото: Андрей Назаров/vk.com

В новогодние каникулы премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров напомнил о туристическом потенциале республики.

«В Башкортостан приехали тысячи туристов. И это понятно: зима у нас настоящая, а вариантов активного отдыха — на любой вкус. Работают 14 горнолыжных центров, почти 60 трасс разной сложности», — написал глава правительства в своих социальных сетях.

По словам Андрея Назарова, в регионе стали популярными полуспортивные туры — сафари на снегоходах, конные маршруты, восхождения на заснеженные горы.

Также премьер-министр сообщил и о мерах безопасности в местах отдыха. На канатных дорогах и склонах дежурят медики, спасатели и инструкторы.

Андрей Назаров/vk.com
Фото: Андрей Назаров/vk.com
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: назаровтуризм
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru