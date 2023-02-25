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Вчера, 12:09

Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО

Глава республики на своей странице в соцсетях поделился одним из самых интересных региональных проектов с точки зрения развития туризма. По словам Радия Хабирова, Воскресенский медеплавильный завод в Мелеузовском районе внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО

Это старейшее и одно из самых крупных металлургических производств на Южном Урале, написал Радий Хабиров. Его построили в 1745 году, и за полтора века произвели для империи и на экспорт почти 30 тысяч тонн чистой меди.

 - После победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода. Здесь появилось красивое общественное пространство – «Арт-центр Воскресенский завод». Теперь в планах – отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс, - констатировал Радий Хабиров и пообещал вернуться к другим интересным промтуробъектам Башкирии.

 

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:исторические объекты промышленного наследияпромтуризмюнесковоскресенский медеплавильный заводмелеузовский районрадий хабиров
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