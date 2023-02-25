Радий Хабиров рассказал о Воскресенском медеплавильном заводе из списка ЮНЕСКО

Это старейшее и одно из самых крупных металлургических производств на Южном Урале, написал Радий Хабиров. Его построили в 1745 году, и за полтора века произвели для империи и на экспорт почти 30 тысяч тонн чистой меди.

- После победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды мы благоустроили территорию вокруг завода. Здесь появилось красивое общественное пространство – «Арт-центр Воскресенский завод». Теперь в планах – отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея им. Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс, - констатировал Радий Хабиров и пообещал вернуться к другим интересным промтуробъектам Башкирии.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.