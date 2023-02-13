В Абзелиловском, Белорецком и Бурзянском районах Башкирии создадут туристическую зону «Урал»

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, на оперативном совещании в правительстве республики сегодня подвели итоги визита Максима Решетникова. Он побывал в Ишимбайском районе, а также в индустриальном парке "Уфимский". Федеральные гости обсудили с хозяевами вопросы создания туристической зоны "Урал" и расширения ОЭЗ "Алга". Уже этой весной заявки на эти объекты отправят в минэкономиразвития России.

Кроме того, рассматривались республиканские инициативы внедрения специального режима для исламского банкинга, развитие кластера беспилотной авиации, а также создание Евразийского экономического центра. Максим Решетников дал добро на проведение в Уфе в этом году съезда министров экономического развития регионов России.

Фото: пресс-служба главы РБ.