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Вчера, 17:39

В Абзелиловском, Белорецком и Бурзянском районах Башкирии создадут туристическую зону «Урал»

Создание туристической зоны обсудили во время визита в республику министра экономического развития России Максима Решетникова.

В Абзелиловском, Белорецком и Бурзянском районах Башкирии создадут туристическую зону «Урал»
В Абзелиловском, Белорецком и Бурзянском районах Башкирии создадут туристическую зону «Урал»

Как сообщили в пресс-службе главы РБ, на оперативном совещании в правительстве республики сегодня подвели итоги визита Максима Решетникова. Он побывал в Ишимбайском районе, а также в индустриальном парке "Уфимский". Федеральные гости обсудили с хозяевами вопросы создания туристической зоны "Урал" и расширения ОЭЗ "Алга". Уже этой весной заявки на эти объекты отправят в минэкономиразвития России.

Кроме того, рассматривались республиканские инициативы внедрения специального режима для исламского банкинга, развитие кластера беспилотной авиации, а также создание Евразийского экономического центра. Максим Решетников дал добро на проведение в Уфе в этом году съезда министров экономического развития регионов России.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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