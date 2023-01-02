В Уфе фестиваль «Терра ZIMA-2023» отметился «Зимним сабантуем»

Туристический фестиваль «Терра ZIMA-2023» устраивает «Зимний сабантуй» обычно на второй день нового года. Конкурс самоваров проходит на фоне гастрономической ярмарки, выступлений эстрадных звезд и всевозможных зимних забав и состязаний.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в номинации «Самый вкусный чай - 2023» победили Иглинский, Балтачевский, Куюргазинский, Караидельский, Архангельский районы. Гран-при «Всероссийский самовар – 2023» достался Нефтекамску и Краснокамскому району. Погода сегодня в Башкирии была по-настоящему зимней, снежной и непредсказуемой, но не морозной.

Завтра фестиваль продолжится на Набережной реки Белой – на спуске от Конгресс-холла «Торатау». Отдыхающих от старого года ждут лыжно-лучный биатлон в 11 часов, а в 13 часов - парад конно-санных экипажей, в том числе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото пресс-служба мэрии Уфы.