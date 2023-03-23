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Сегодня, 11:34

В Башкирии информацию на достоверность проверит антифейк-канал

В прошлом году число фейковых сообщений в России достигло 10 миллионов. В число уникальных вошли видео в мессенджерах и соцсетях о задержании в башкирском Давлеканово якобы украинцев, оставлявших взывчатку в денежных купюрах и иглы с ВИЧ-инфекцией.

В Башкирии информацию на достоверность проверит антифейк-канал
В Башкирии информацию на достоверность проверит антифейк-канал

На самом деле правоохранители в Давлекановском районе задержали цыган, которые торговали парфюмерным контрафактом.  Но тенденция такова, что советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров считает, что к 2024 году общее количество копий фейковых новостей может увеличиться в России до 22 миллионов.

– По нашему прогнозу в ближайшие пару лет тренд на увеличение числа фейков сохранится. При менее пессимистичных оценках, объем числа фейковых сообщений может достигнуть 15 миллионов в 2024 году, однако это все равно кратно больше, чем до начала проведения СВО, – сообщил ТАСС Тихон Макаров.

По словам эксперта, основными темами фейков в 2022 году были введение санкций и «кризис» экономики России. С начала 2023 года, по оценке «Диалог Регионы», активно распространяются сообщения о возможной угрозе ракетного удара и дополнительной мобилизации в рамках СВО, дефиците обезболивающих и материалов для стоматологии.

Вместе с тем, опросы показывают, что 64% россиян уверены, что умеют распознавать фейки. Но эксперименты в рамках фактчекингового проекта «Лапша Медиа» https://lapsha.media показывают, что распознавать фальшивую информацию получается менее чем у половины участников.

- Самое неправильное – эмоциональная и быстрая реакция на фейки. Именно этого и ждут мошенники. Отсутствие критического мышления может повлечь непредсказуемые и даже трагические последствия, связанные с вредом здоровью, финансовому благополучию, влиянием на взаимоотношения, — отметил Тихон Макаров.

Информацию, которая вызывает у вас сомнения, специалисты проверят в течение 24 часов и со ссылкой на авторитетный источник опровергнут или подтвердят данные. Запрос можно отправить через платформу «Лапша Медиа», группы проекта в ВК и ОК, в чат-бот t.me/lapsha_media_bot.

В Башкирии заработал свой антифейк-канал в Телеграме - https://t.me/warfakesbashkortostan. А потенциально недостоверную или сомнительную информацию можно проверить с помощью чат-бота: @warfakesbashkortostan_bot

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:лапша медиаантифейкинедостоверная информациямошенникиобмандиалог регионыцур рб
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