В Башкирии обнаружили 174 поддельные банкноты Банка России

В 2021 году в банковской системе региона было обнаружено 622 поддельных банкноты. В ушедшем году основную часть фальшивок составили пятитысячные банкноты – 138 штук. На втором месте тысячерублевые – 14, на третьем – номиналом в две тысячи - 12.

- Чтобы поддельная банкнота не оказалась в вашем кошельке, поверяйте деньги непосредственно на месте расчета. Особенно если вы расплачиваетесь крупными купюрами на рынке или в магазинчике. По статистике, это основные места для распространения подделок, ведь там нет детектора банкнот. У всех купюр есть признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. Мы рекомендуем проверять минимум три – их можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне, – советует замуправляющего Отделением-Нацбанком по РБ Банка России Егор Михтанюк.