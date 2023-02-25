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Вчера, 17:47

В Башкирии обнаружили 174 поддельные банкноты Банка России

В республике за год было выявлено с три с половиной раза меньше фальшивых денежных купюр. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Башкирии.

В Башкирии обнаружили 174 поддельные банкноты Банка России
В Башкирии обнаружили 174 поддельные банкноты Банка России

В 2021 году в банковской системе региона было обнаружено 622 поддельных банкноты. В ушедшем году основную часть фальшивок составили пятитысячные банкноты – 138 штук. На втором месте тысячерублевые – 14, на третьем – номиналом в две тысячи - 12.

- Чтобы поддельная банкнота не оказалась в вашем кошельке, поверяйте деньги непосредственно на месте расчета. Особенно если вы расплачиваетесь крупными купюрами на рынке или в магазинчике. По статистике, это основные места для распространения подделок, ведь там нет детектора банкнот. У всех купюр есть признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. Мы рекомендуем проверять минимум три – их можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне, – советует замуправляющего Отделением-Нацбанком по РБ Банка России Егор Михтанюк.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:центробанкнацбанк рбфальшивые купюрыподдельные банкнотыместо обмана
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