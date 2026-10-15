Житель Уфы отдал мошенникам три миллиона рублей и продал ради них комнату

59-летний житель Уфы получил в мессенджере уведомление о подключении к общедомовому чату. Затем ему пришло сообщение с кодом, который нужно было переслать «старшему по дому». Однако после отправки пришло еще сообщение — на этот раз с оскорблениями. Наконец, уфимцу поступило уведомление о попытке входа в его личный кабинет на Госуслугах. В сообщении был указан номер «службы поддержки».

Мужчина позвонил, его звонок перевели на «сотрудника Центробанка». Преступник сообщил, что от имени уфимца выдана доверенность на неизвестное лицо на распоряжение всеми банковскими счетами. Для «обеспечения безопасности» аферисты настояли на покупке нового телефона, что мужчина и сделал.

Следуя указаниям «специалистов», уфимец снял со счета три миллиона рублей личных накоплений и перевел их на счета мошенников.

На этом преступники не остановились и сообщили, что на имя мужчины якобы оформлен кредит на один миллион рублей. Чтобы его «аннулировать», требовалось вернуть эту сумму. Не имея наличных, уфимец решил продать принадлежащую ему комнату. Полученные деньги он также перевел аферистам.

Когда «специалисты» перестали выходить на связь, горожанин понял, что его обманули, и обратился в полицию, сообщает МВД РБ.

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