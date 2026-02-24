В Башкирии за минувшую неделю в пожарах погибли четыре человека

Из огня удалось спасти 149 человек, из них восемь получили травмы. Трагедии с гибелью людей произошли в Аургазинском, Баймакском, Благовещенском и Калтасинском районах.

Всего с начала года в регионе количество пожаров сократилось на восемь процентов, погибших – на одиннадцать процентов, а число спасенных увеличилось на 167 человек.

«В целях профилактики гибели людей на пожарах на территории республики было проведено 1 339 рейдов с охватом более 13-ти тысяч человек. Также было установлено 387 пожарных извещателей», — сообщил спикер.

Скриншот видеотрансляции оперативного совещания правительства РБ.